दिल्ली में 500 करोड़ की एलिवेटेड रोड का डिजाइन रिजेक्ट, UTIPEC ने खारिज कर दिया PWD का प्रपोजल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सोनिया विहार में नानकसर गुरुद्वारे से ट्रोनिका सिटी तक बनने वाले करीब छह किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडाेर का डिजाइन फिर से तैयार होगा।

शहरी परिवहन के समन्वित विकास के लिए बनी एकीकृत यातायात एवं परिवहन अवसंरचना योजना (यूटिपैक) ने स्थानीय यातायात की जरूरतों की अनदेखी करने पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

निर्देश दिया गया है कि नए डिजाइन में एलिवेटेड सड़क के नीचे फुटपाथ, साइकिल लेन, चढ़ने-उतरने के रास्ते, बस स्टाप और चौराहों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

500 करोड़ है प्रोजेक्ट की लागत

इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपये है।

कुड दिन पहले यूटिपैक का पीडब्ल्यूडी को पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहरी ट्रैफिक आया और चला गया। इससे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।

इसलिए इस तरह की परियोजना नहीं होनी चाहिए। स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग जाम में नहीं फंसे। इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ नीचे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और चौराहों को फिर से डिजाइन करने को कहा गया है।