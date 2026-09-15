दिल्ली के 2 रेलवे स्टेशनों पर शुरू हुआ डिजिटल लॉकर, OTP के बिना नहीं खुलेगा; जानें किराया और तरीका

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री अब अपना सामान सुरक्षित रखकर शहर में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके लिए नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर स्मार्ट क्लाॅक रूम (डिजिटल लाॅकर) की सुविधा शुरू की गई है। अगले कुछ दिनों में पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

बिना ओटीपी नहीं खुलेगा लॉकर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सामान रखने के लिए क्लाॅक रूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उसमें से अलग से लाॅकर नहीं मिलता है। इससे कई लोग अपना सामान रखने से परहेज करते हैं। अब इस तरह की समस्या नहीं होगी।

रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लाॅकर में सामान रखकर आराम से कहीं भी जा सकते हैं। यह ओटीपी आधारित संचालित होता है। यानी आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी दर्ज करने पर ही यह लाॅकर खुलेगा या बंद होगा। इससे इसमें सामान बिल्कुल सुरक्षित रहता है।