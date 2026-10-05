बढ़ सकती हैं 'रावण' की मुश्किलें, दुष्कर्म के केस में दिल्ली पुलिस को 23 तक जांच पूरी करने का आदेश  

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की मांग से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संबंधित डीसीपी को नोटिस जारी करते हुए 23 अक्टूबर तक प्रारंभिक जांच पूरी करने को कहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत से जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच पूरी करने के लिए 23 अक्टूबर की समयसीमा तय की।