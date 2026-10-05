'हिम्मत दिखाने वाली महिलाओं को चुप कराया जा रहा', यौन शोषण के मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस पर बरसे राहुल गांधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस कर्मियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट और यौन उत्पीड़न की शिकायत की।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सवाल पूछने वाली महिलाओं को चुप कराया जा रहा है। उन्होंने साकेत थाने का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की।

दिल्ली में इस वक़्त जो हो रहा है, उसका एक ही पैटर्न है - जो औरत सवाल पूछे, उसे चुप कराओ। जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। महिला पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उन्हें घसीटा गया। एक पत्रकार की शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं हुई। कुछ हफ्तों पहले शाहीन और नफ़ीसा ने साकेत थाने के अंदर अपने साथ हुई हिंसा और बदसलूकी की आपबीती सुनाई है। सोचिए, थाने के अंदर - वो जगह जहां महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं। जिन पर महिलाओं की रक्षा की ज़िम्मेदारी है, वही आज उनके लिए ख़तरा बन रहे हैं। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है - यह पूरा देश जानता है। साकेत थाने का पूरा CCTV फुटेज सार्वजनिक किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो। शाहीन, नफ़ीसा और जिनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने हिंसा और बदतमीज़ी की है उनको न्याय मिले। अमित शाह जी - आप और आपकी पुलिस महिलाओं से डरती क्यों है? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026

पत्रकार की शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई

उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, महिला प्रदर्शनकारियों ने पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी का आरोप लगाया तथा महिला पत्रकारों के कैमरे छीने गए और उन्हें घसीटा गया। एक पत्रकार की शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कुछ हफ्ते पहले शाहीन और नफीसा ने साकेत थाने के अंदर हुई हिंसा और बदसलूकी का जिक्र किया था।

राहुल गांधी ने कहा कि जिन पर महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही उनके लिए खतरा बन रहे हैं। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की तथा गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि उनकी पुलिस महिलाओं से क्यों डरती है।