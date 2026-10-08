5 ट्रांसफार्मर बने 21 करोड़ के नाले की राह में रोड़ा, दिल्ली में जैन नगर से कंझावला तक अटका नाला निर्माण

संजय डबास, बाहरी दिल्ली। जैन नगर से कंझावला तक करीब पांच किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क के साथ 21 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा नाला बिजली के ट्रांसफार्मरों के कारण अटक गया है। इस मार्ग पर पांच स्थानों पर ट्रांसफार्मर नाला निर्माण में बाधा बने हुए हैं।

इनके कारण परियोजना का काम निर्धारित समय में पूरा होना मुश्किल है और निर्माण करीब छह माह और खिंचने की संभावना है। नाले का निर्माण अधूरा राधास्वामी सत्संग, सर्वोदय कन्या विद्यालय कराला के गेट पर, सुखबीर नगर, स्वास्थ्य केंद्र और पीएनबी बैंक के पास ट्रांसफार्मर लगे होने के कारण नाले का निर्माण अधूरा है। ट्रांसफार्मर के दोनों ओर नाले का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इनके नीचे का हिस्सा अभी बनाया जाना बाकी है।