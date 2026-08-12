गाजियाबाद के लोनी में नाला निर्माण के दौरान दीवार गिरी, एक कामगार की मौत; दूसरा घायल

संवाद सहयोगी, लोनी। बॉर्डर थाना क्षेत्र की बलराम नगर कालोनी में बुधवार दोपहर को नाले निर्माण के कार्य के दौरान खाली प्लॉट की दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आकर कार्य कर रहे दो कामगार घायल हो गए, जिनमें से एक की जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि दूसरे का उपचार जारी है। मामले में अभी पुलिस को शिकायत नहीं मिली है।

लोनी नगर पालिका बलराम नगर कॉलोनी में नाला निर्माण करा रही है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि बुधवार दोपहर कामगार नाले के निर्माण के लिए सरिया बांधने का काम कर रहे थे। इस दौरान पवन जैन के प्लॉट की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। जिसके मलबे में दोनों कामगार दब गये। शोर-शराबा सुन आस पास के लोगों ने मलबा हटाना शुरू किया।

सुफियान की हालत सामान्य बताई गई मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कामगारों सुफियान व जनेसर को बाहर निकाल लोनी अस्पताल मे भर्ती कराया। हादसे में सुफियान के बाएं पैर की हड्डी टूट गई। वही उसके जनेसर के सिर और छाती में गंभीर चोट आई है। उपचार के दौरान देर शाम जनेसर की अस्पताल में मौत हो गई जबकि सुफियान की हालत सामान्य बताई गई है।

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस को कोई शिकायत नही मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि ठेकेदार को मृतक के परिवार को पूरा मुआवजा देने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।