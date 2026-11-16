दिल छू लेने वाली पहल, टायटेल्स और फीडिंग इंडिया ने 20000 जरूरतमंद बच्चों के हाथों में पहुंचाए रंग-बिरंगे खिलौने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जरूरतमंद बच्चों के जीवन में खुशियों के कुछ यादगार पल जोड़ने के उद्देश्य से टायटेल्स ने फीडिंग इंडिया के साथ मिलकर विशेष पहल की। इसके तहत देशभर के करीब 20 हजार बच्चों तक खिलौने पहुंचाए गए।

इस आयोजन में बच्चों के लिए रस्साकशी सहित कई मनोरंजक खेल और गतिविधियां आयोजित की गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ इनमें भाग लिया। कार्यक्रम का सबसे यादगार पल तब आया, जब बच्चों के सामने खिलौनों से भरे बक्से खोले गए। रंग-बिरंगे मुलायम खिलौने पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे।