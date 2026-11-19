जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) से टीना अंबानी की याचिका पर जवाब मांगा है।

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने अपने खिलाफ किसी भी लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) के खुलासे की मांग की है।

'अधिकारियों को करनी चाहिए बात साफ'

टीना अंबानी के वकील ने कहा कि इस समय ईडी या एसएफआइओ की ओर से उनके खिलाफ कोई लंबित समन नहीं है और वह 10 दिसंबर को विदेश यात्रा करना चाहती हैं, इसलिए अधिकारियों को बताना चाहिए कि क्या उनके नाम पर कोई एलओसी जारी है।