'हाथ मिलाने' से शुरू हुई बात पर 'FIR' तक पहुंची जंग, क्या है दिल्ली थप्पड़ कांड की पूरी स्टोरी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रविवार दोपहर को मंत्री प्रवेश वर्मा और आप विधायक जरनैल सिंह के बीच सड़क निरीक्षण के दौरान विवाद हुआ, जो बाद में एक थप्पड़ कांड में बदल गया।

प्रवेश वर्मा रोहिणी के कार्यक्रम से लौटते हुए तिलक नगर में सड़क का निरीक्षण करने रुके। आप विधायक जरनैल सिंह वहां पहुंचे। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जरनैल सिंह ने खराब सड़क की शिकायत की और पहले के वीडियो दिखाए, जिनमें वे सड़क की परतें उखाड़कर घटिया काम और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। उन्होंने बताया कि सड़क की मोटाई 70 मिमी होनी चाहिए, लेकिन यहां 20 मिमी भी नहीं है।

#WATCH | Delhi: On video showing Delhi Minister Parvesh Verma slapping a local youth during a road inspection row in Tilak Nagar, AAP MLA Jarnail Singh says, "Look at how BJP Minister Parvesh Verma flew into a rage when caught red-handed; he slapped the person recording the… pic.twitter.com/eWKtLX3nYR — ANI (@ANI) September 27, 2026 जरनैल सिंह ने सड़क के हिस्से तोड़कर दिखाए मंत्री प्रवेश सिंह ने चुनौती दी कि सड़क उखाड़कर दिखाएं। जरनैल सिंह ने घुटने टेककर ताजी डामर की परत को हाथों से उखाड़ा। कंकड़-पत्थर निकल आए। फिर दूसरे हिस्से में सड़क आसानी से टूट गई। जरनैल सिंह ने बड़े-बड़े टुकड़े हाथ में लेकर कहा कि यह बीजेपी सरकार में हो रहा काम है और उनकी वीडियो डिलीट करवाई जा रही हैं।

#WATCH | On video showing Delhi Minister Parvesh Verma slapping a local youth during a road inspection row in Tilak Nagar, the victim, Sahib Singh, says, "Parvesh Verma had no idea he would be exposed. He did not expect the reality of the road to come to light. At that moment,… pic.twitter.com/seabZenMoB — ANI (@ANI) September 27, 2026 पीड़ित साहिब सिंह ने लगाए मंत्री पर आरोप इसी दौरान जरनैल सिंह के सोशल मीडिया हैंडलर साहिब सिंह (22) लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। अचानक प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। साहिब ने आरोप लगाया कि मंत्री ने फोन छीनकर थप्पड़ मारा ताकि लाइव बंद हो जाए। उनके सुरक्षाकर्मी ने भी धक्का दिया। साहिब का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। #WATCH | Delhi: On a video showing him slapping a local youth during a road inspection row in Tilak Nagar, Delhi Minister Parvesh Verma says, "You should know the truth behind a video currently being circulated by the Aam Aadmi Party. Road construction work has been underway on… pic.twitter.com/vvMp9MQjOA — ANI (@ANI) September 27, 2026 मंत्री ने गाली-गलौज करने का लगाया आरोप प्रवेश वर्मा का पक्ष है कि जरनैल सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए और बदतमीजी शुरू की। एक कार्यकर्ता ने उनके परिवार को गालियां दीं, जिससे गुस्से में प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। इसके अलावा मंत्री ने विधायक पर सड़क निर्माण के बदले कमीशन मांग रहे थे।

#WATCH | Delhi AAP President Saurabh Bhardwaj says, "When Jarnail Singh—in the presence of Minister Parvesh Verma and the camera—demonstrated the poor quality of the road by breaking off a piece with his hands to expose the corruption and embezzlement of funds in road… pic.twitter.com/R8Dd84cFaY — ANI (@ANI) September 28, 2026 आप नेताओं ने किया प्रदर्शन घटना के बाद आप के तमाम नेता तिलक नगर में मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रदर्शन करने लगे। सोमवार को भी सौरभ भारद्वाज समेत तमाम नेता थाने पहुंचकर एफआईआर की मांग करने लगे। दिल्ली पुलिस ने मंत्री के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की, जबकि जरनैल सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का एफआईआर दर्ज हुआ।

#WATCH | Delhi: Reacting to a video showing Delhi Minister Parvesh Verma slapping AAP MLA Jarnail Singh's team member Saheb Singh during a road inspection row in Tilak Nagar, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "I am heading to Tilak Nagar at 4:30 pm regarding this… pic.twitter.com/DwpyCSZAXL — ANI (@ANI) September 28, 2026 अरविंद केजरीवाल ने साधा पीएम पर निशाना मंगलवार को अरविंद केजरीवाल भी तिलक नगर इलाके में पहुंच का सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। केजरीवाल ने जेन जी के सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री को सलाह भी दी। उन्होंने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की।