दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की युवती की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी फरार
दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक 21 वर्षीय युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जब वह अपने घर पर अकेली थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जो पीड़िता को जानता था, और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
HighLights
दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय युवती की चाकू मारकर हत्या।
आरोपी फरार, पीड़िता को जानता था, पुलिस तलाश में जुटी।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक 21 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई। युवती अपने घर पर अकेली थी, जब उस पर चाकू से हमला किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।
पुलिस जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। आरोपी फरार है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तलाश अभियान चला रही है।
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