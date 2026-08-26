दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की युवती की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक 21 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई। युवती अपने घर पर अकेली थी, जब उस पर चाकू से हमला किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।