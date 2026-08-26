चार बहनों के इकलौते भाई का शव किराड़ी झील से बरामद, अनहोनी की आशंका

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र के विकास विहार, किराड़ी के समीप स्थित झील से बुधवार को आठ वर्षीय बच्चे का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अनमोल सोनी उर्फ आरूष चार बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मां की पहले ही मौत हो चुकी है।

बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन ने बच्चे के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि अनमोल दोस्तों के साथ नहाने के लिए झील की ओर गया था और पानी में डूबने से उसकी मौत हुई।

पुलिस के अनुसार अनमोल मंगलवार से घर से लापता था। उसके पिता रामनाथ सोनी को बुधवार दिन में पता चला कि बेटा घर पर नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि अनमोल दो-तीन दोस्तों के साथ विकास विहार, किराड़ी के समीप स्थित खुले मैदान में बनी अस्थाई झील की ओर गया था। इसके बाद रामनाथ ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस ने जांच शुरू करते हुए उन बच्चों और अन्य लोगों से पूछताछ की, जो अनमोल के साथ मौके पर गए थे। पूछताछ में सामने आया कि अनमोल अपने दोस्तों के साथ झील में नहाने गया था। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यही सामने आया है कि नहाने के दौरान बच्चा पानी में डूब गया।

बताया जा रहा है कि अनमोल के पानी में डूबने के दौरान उसके साथ मौजूद दोस्तों ने शोर भी मचाया था। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे की तलाश भी की, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई।

पुलिस को बच्चे के लापता होने की जानकारी बुधवार दोपहर बाद मिली, जिसके बाद तलाश शुरू की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। फुटेज में अनमोल झील की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पानी में बच्चे का शव मिला। शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया।

राखी के दो दिन पहले पसरा मातम, अनहोनी की आशंका मृतक के पिता का कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दो लाेग बच्चे को बाइक पर बिठाकर ले गए थे। उनका बेटा मंगलवार शाम से गायब था। बच्चे के सिर पर चोट के निशान होने और पानी में डूबाकर मारने की बात कहते हुए रामनाथ ने हत्या की आशंका जताई है। अनमोल दूसरी कक्षा का छात्र बताया जाता है। परिवार का कहना है कि अनमोल राखी त्योहार को लेकर काफी खुश था। उसने बहनों को उपहार देने के लिए पापा से पैसे भी मांगे थे लेकिन किसी को पता नहीं था। उसके साथ इस तरह की घटना होगी।