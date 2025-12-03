तिगड़ी एक्सटेंशन आग हादसा: दो झुलसे शवों की पहचान अब तक नहीं, पुलिस डीएनए मिलान में जुटी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के बी ब्लाक में शनिवार रात चार मंजिला मकान में लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। घटना के दो दिन बाद भी बुरी तरह झुलस चुके दो शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों शव सफदरजंग अस्पताल की माेर्चरी में रखे गए हैं।

वहीं शव पर दावे के लिए तीन परिवारों ने पुलिस से संपर्क किया है। मंगलवार को दोनों शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है। तीनों परिवार से मिलान कर शवों की पहचान का प्रयास किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक नजफगढ़ में तेजपुर रोड स्थित डिफेंस कालोनी के रहने वाले रामदीन, मंगलो और महेंद्र शाम के समय तिगड़ी एक्सटेंशन में थे।

तीसरे व्यक्ति की तलाश में पुलिस तीनों सत्येंद्र उर्फ जिमी (मृतक) की दुकान पर जूते खरीदने पहुंचे थे। जब आग लगी तो तीनों में एक बच गया और दो आग में फंस गए। बचे हुए तीसरे व्यक्ति ने पुलिस या परिवार से संपर्क नहीं किया है। इसके चलते पुलिस यह नहीं समझ पा रही है कि तीनों में दोनों शव किसके हैं। पुलिस तीसरे व्यक्ति की तलाश कर रही है। इस बीच तीनों के परिवार ने शव को लेकर दावा किया है।