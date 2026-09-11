ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे चीनी प्रतिनिधिमंडल का विरोध, प्रदर्शन कर खंभों पर चढ़े तिब्बती कार्यकर्ता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते शुक्रवार को तिब्बती कार्यकर्ताओं ने चीनी प्रतिनिधिमंडल के विरोध में प्रदर्शन किया।

चीनी प्रतिनिधिमंडल का विरोध

दरअसल, शुक्रवार को भारत मंडपम के पास स्थित एक टनल के पास 8 से 10 तिब्बती कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे चीनी प्रतिनिधिमंडल का विरोध किया।

खंभों पर चढ़े तिब्बती कार्यकर्ता

वहीं, विरोध-प्रदर्शन करने वालों में 'स्टूडेंट्स फार फ्री तिब्बत' संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने भारत मंडपम के नजदीक तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सड़कों पर लगे खंभों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे।