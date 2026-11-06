डासना जेल पहुंचीं पत्नी तंजीन फातिमा, जालियों के बीच हुई आजम खां से मुलाकात; व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से मुलाकात करने के लिए शुक्रवार को उनकी पत्नी एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम डासना जिला कारागार पहुंचे।

जेल में मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा ने जेल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए अंदर गंदगी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथिमकता आजम खां को जेल से बाहर निकालना है। इसके लिए उन्हें कोर्ट पर भरोसा है।

तंजीन फातिमा ने कहा कि कई बार विधायक और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे व्यक्ति को जेल में ऐसे हालात में रखा जा रहा है। उनकी मुलाकात के समय बीच में जाली थी। जबकि उनके पति कई बार जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। वह खुद जनप्रतिनिधि चुनी जा चुकी हैं।

जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े ईडी के मामले में डासना जेल में बंद हैं आजम आजम खां रविवार से डासना जिला कारागार में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रविवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया।