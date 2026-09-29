दिल्ली में एक और अवैध निर्माण ने ली युवक की जान, छत गिरने से मालिक की मौत; तीन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। ताहिरपुर में मंगलवार दोपहर अवैध निर्माण के चलते एक बेकरी की छत भरभराकर गिर गई। मलबे में मकान मालिक समेत तीन कर्मचारी दब गए। मालिक की मौत हो गई, जबकि तीन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान ताहिरपुर निवासी सतीश के रूप में हुई है।

घायल पप्पू, महेंद्र सिंह व अली का इलाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। बेकरी के ऊपर अवैध रूप से पहली मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा था। छत गाटर-पटिया की थी। छत पर रखी थी निर्माण सामग्री रखी थी। आशंका है वजन ज्यादा होने से हादसा हुआ।

सतीश ताहिरपुर की गली नंबर-2 में 30 गज के मकान में बेकरी चलाते थे। भू-तल पर बेकरी चलती थी, जिसमें करीब आठ कर्मचारी काम करते हैं। पिछले करीब एक माह से बेकरी के ऊपर अवैध रूप से पहली मंजिल बनाने का निर्माण कार्य चल रहा था। पहली मंजिल की दीवारें खड़ी की जा चुकी थीं।

निर्माण के लिए छत पर ईंट, बदरपुर व अन्य निर्माण सामग्री रखी हुई थी। दमकल ने बताया कि 3:52 बजे सूचना मिली थी कि एक बेकरी की छत गिर गई है। हादसे के वक्त बेकरी में मालिक सतीष अपने तीन कर्मचारियों के साथ मौजूद थे। चारों मलबे के नीचे दब गए।

दमकल व पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने चारों को बाहर निकाल लिया। जहां हादसा हुआ है, उसके ठीक सामने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। सभी को वहां भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने सतीश को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है।

बेकरी में आठ कारीगर करते थे काम पुलिस को जांच में पता चला कि सतीश की बेकरी में कुल आठ लोग काम करते थे। हादसे के समय चार लोग ही मौजूद थे। लोगों का कहना है कि यदि हादसे के वक्त सभी कारीगर बेकरी में मौजूद होते तो जानमाल का नुकसान और अधिक हो सकता था।

स्थानीय लोगों ने कहा कि अचानक से तेज आवाज आई। वह बाहर गए तो देखा धूल का गुबार है। सतीश के परिवार में पत्नी व बेटी है। पत्नी बुटिक चलाती हैं और बेटी पढ़ाई कर रही है। सतीश अपने दूसरे मकान में बेकरी चलाते थे।