दंगा भड़काने के मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगा भड़काने के एक और मामले में दोषी करार दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के कोर्ट ने बताया कि हालांकि लूट, आगजनी समेत अन्य आरोप में उसे बरी कर दिया गया है। कई आरोपियों को मिली राहत मामले में सह-आरोपित रियासत अली, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रिहान व गुलफाम को सभी आरोप से बरी किया गया है। अब 16 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी। 10 लाख हुआ नुकसान 24 फरवरी 2020 को दयालपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इरशाद अली नाम के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दंगाइयों ने उसकी दुकान का शटर तोड़ा और लूटपाट की। इसके बाद दुकान में आग लगा दी।