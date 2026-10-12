'वकीलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में शामिल होने का अधिकार', गिरफ्तारी और पुलिस की बर्बरता सुनवाई करेगा SC

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि देश के प्रत्येक वकील को निर्धारित स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान वकीलों की गिरफ्तारी और पुलिस की कथित बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। पीठ में जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।

वकीलों के प्रदर्शन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का रुख वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट का ध्यान वकीलों के साथ हुई बदसलूकी की ओर आकर्षित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने वकीलों को हिरासत में लिया, वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत को सड़कों पर घसीटा गया तथा वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी एवं उत्तरा बब्बर को बसों में बंद कर दिया गया।