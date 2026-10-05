दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जिनमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने एक वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस नागरिकों, छात्रों और सांसदों समेत पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है।

ऐसे मामले पहले से ही अदालत में लंबित हैं: सुप्रीम कोर्ट याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि वह यह पता लगाएगी कि क्या ऐसे ही मामले पहले से ही अदालत में लंबित हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, क्या राहत मांगी गई है? याचिकाकर्ता कौन है? क्या यह जनहित याचिका है? वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए खास निर्देश चाहता है कि दिल्ली पुलिस कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे।