200 करोड़ की ठगी में बढ़ेंगी Jacqueline Fernandez की मुश्किलें? सुकेश के मकोका केस में बन सकती हैं आरोपी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में जांच की कड़ी अब एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी स्थिति तक पहुंच गई है।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका मामले में जैकलीन को आरोपित बनाए जाने की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला टाल दिया है। अब अदालत यह तय करेगी कि जिस संगठित अपराध के खिलाफ मकोका लगाया गया, उसमें जैकलीन को भी आरोपित के तौर पर जोड़ा जा सकता है या नहीं।

फिलहाल जैकलीन मकोका मामले में आरोपी नहीं फिलहाल जैकलीन मकोका मामले में आरोपित नहीं हैं। उनकी कानूनी स्थिति इससे जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में अलग है, जिसमें ईडी ने उन्हें आरोपित बनाया है। यही अंतर इस मामले की अगली कानूनी लड़ाई का अहम बिंदु बन गया है।