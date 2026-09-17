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200 करोड़ की ठगी में बढ़ेंगी Jacqueline Fernandez की मुश्किलें? सुकेश के मकोका केस में बन सकती हैं आरोपी

By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
Published: Thu, 17 Sep 2026 09:46 AM (IST)

200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी स्थिति पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। अदालत ने ...और पढ़ें

जैकलीन फर्नांडीज पर मकोका में आरोपी बनने का खतरा। फोटो: आर्काइव

जैकलीन फर्नांडीज पर मकोका में आरोपी बनने का खतरा। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. कोर्ट जैकलीन की मकोका मामले में भूमिका तय करेगा

  2. सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ वसूली केस का मामला

  3. अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में जांच की कड़ी अब एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी स्थिति तक पहुंच गई है।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका मामले में जैकलीन को आरोपित बनाए जाने की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला टाल दिया है। अब अदालत यह तय करेगी कि जिस संगठित अपराध के खिलाफ मकोका लगाया गया, उसमें जैकलीन को भी आरोपित के तौर पर जोड़ा जा सकता है या नहीं।

फिलहाल जैकलीन मकोका मामले में आरोपी नहीं 

फिलहाल जैकलीन मकोका मामले में आरोपित नहीं हैं। उनकी कानूनी स्थिति इससे जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में अलग है, जिसमें ईडी ने उन्हें आरोपित बनाया है। यही अंतर इस मामले की अगली कानूनी लड़ाई का अहम बिंदु बन गया है।

मामले की शुरुआत सुकेश चंद्रशेखर पर जेल से 200 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप से हुई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में आरोप लगाया गया कि सुकेश ने जेल के अंदर से एक संगठित नेटवर्क संचालित किया और लोगों से रकम वसूलने के लिए अपने सहयोगियों की मदद ली।

इसी आधार पर मामले में मकोका के प्रावधान जोड़े गए और सुकेश समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी। जैकलीन की ओर से आरोपों से इनकार किया गया है।

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