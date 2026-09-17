मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रिलायंस एडीएजी के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव की जमानत याचिका पर दिल्ली HC का ईडी को नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए रिलायंस एडीएजी ग्रुप (अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला) के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।