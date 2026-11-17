धनजंय मिश्रा, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मांडी-जौनापुर रोड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। बिधूड़ी ने लोकसभा में कई बार यह मुद्दा उठाने के साथ केंद्र सरकार से सड़क को एनएचएआई के अधीन करने की मांग की थी।