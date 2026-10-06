दिल्ली के दो चौराहे बने ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन का अड्डा, हर घंटे 34000 से ज्यादा बार टूटते हैं नियम

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्य जहां ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं चौराहे-तिराहे पर नियमों के उल्लंघन के चलते जाम की स्थिति विकराल होती जा रही है।

ट्रैफिक लाइट जंप, गलत दिशा में वाहन चलाने के साथ ही लोग लेन का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर और गोविंदपुरी चौक पर ही हर घंटे 34,000 से ज्यादा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन हो रहे हैं।

इसकी पुष्टि इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आइआरटीई) की हालिया स्टडी में भी हुई है। गोविंदपुरी चौराहे से हर घंटे लगभग 26,000 वाहन गुजरते हैं, जिनसे अनुमानित 16,791 उल्लंघन होते हैं। वहीं कोटला मुबारकपुर से होकर गुजरने वाली लगभग 24,000 गाड़ियों से करीब 17,931 उल्लंघन होते हैं।

संस्था के ये आंकड़े खास तौर पर स्टडी किए गए दो चौराहे से जुड़े हैं, जो शहर के व्यस्त चौराहों पर होने वाले असुरक्षित व्यवहार और सुरक्षा संबंधी खामियों को दिखाते हैं। आइआरटीई ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में आंकड़ों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, सड़क सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं, काम से जुड़ी चुनौतियों, डिलीवरी के दबाव के साथ ही मौजूदा कानूनी एवं नियामक ढांचे की उदासीनता पर चिंता जताई है।