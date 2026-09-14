दिल्ली में नहीं थम रही गैंगवार, अब आया नगर में जिम ट्रेनर की 20 से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी के दक्षिणी दिल्ली में गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आया नगर के हंस चौक पर सोमवार सुबह ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जिम ट्रेनर की हत्या कर दी गई।

बताया जा है कि हत्या के आरोप में जेल में दीपक के साथ बंद योगेश के बड़े भाई विजय कुमार की फतेहपुरबेरी थाना क्षेत्र के आया नगर में परफेक्ट जिम के बाहर सुबह 10.30 बजे हत्या की गई है।

मौके से 18 खोखे मिले

पुलिस को मौके से 18 खोल मिले हैं और एक कारतूस मिला है। जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

इस गैंगवार की शुरुआत गत वर्ष नबंवर में हुई थी, जब अरुण की सीडीआर चौक पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में दीपक, योगेश व अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।