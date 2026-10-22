सौरव दास और आशुतोष रांका की बढ़ीं मुश्किलें, जमानत मिलते ही क्राइम ब्रांच ने थमाया नया नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में लगातार विरोध-प्रदर्शन कर पुलिस और आम लोगों को परेशानी में डालने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें मुकदमों के चक्कर में लगातार बढ़ती जाएगी।

स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इन दोनों के अलावा इन्हें जमानत देने वाले दो जमानतियों को शुक्रवार को फिर पेश होने को कहा है। इनके जयंतियों के दस्तावेज के सत्यापन होने हैं। जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ सौरव दास को गाजियाबाद के रहने वाले एक प्रोफेशर और रांका को उनकी पत्नी ने ही जमानत दी है। पत्नी बनारस की रहने वाली है और बेंगलुरु में रहती हैं। जमानत देने के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में कोई भी उन्हें जमानत देने के लिए तैयार नहीं हुआ।