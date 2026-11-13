दिल्ली के सोनिया विहार में रफ्तार का कहर, डंपर की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़े; दो लोगों की गई जान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में गुरुवार सुबह डंपर ने ऑटो में टक्कर मारी थी। हादसे में यात्री सतवीर व ऑटो चालक प्रमोद की मौत हुई थी।

शुक्रवार को दोनों शवों के पोस्टमॉर्टम जीटीबी अस्पताल में हुए। हादसे में घायल छह लोगों का इलाज राजीव गांधी अस्पताल में चल रहा है। डंपर चालक की तलाश में सोनिया विहार थाना पुलिस वजीराबाद व बाहरी दिल्ली में छापामारी कर रही है।