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दिल्ली के सोनिया विहार में रफ्तार का कहर, डंपर की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़े; दो लोगों की गई जान

By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 13 Nov 2026 12:42 PM (IST)

दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर और ऑटो की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह घायल ...और पढ़ें

दिल्ली में हादसा हुआ। जागरण

दिल्ली में हादसा हुआ। जागरण

HighLights

  1. पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर-ऑटो टक्कर हुई।

  2. हादसे में यात्री सतवीर और ऑटो चालक प्रमोद की मौत।

  3. छह घायल राजीव गांधी अस्पताल में, चालक की तलाश जारी।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में गुरुवार सुबह डंपर ने ऑटो में टक्कर मारी थी। हादसे में यात्री सतवीर व ऑटो चालक प्रमोद की मौत हुई थी।

शुक्रवार को दोनों शवों के पोस्टमॉर्टम जीटीबी अस्पताल में हुए। हादसे में घायल छह लोगों का इलाज राजीव गांधी अस्पताल में चल रहा है। डंपर चालक की तलाश में सोनिया विहार थाना पुलिस वजीराबाद व बाहरी दिल्ली में छापामारी कर रही है।

 

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