सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले में सुनवाई टली, अब 6 नवंबर को होगी अगली कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किए जाने से जुड़े मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सुनवाई टाल दी गई।

अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) विनोद जोशी ने सुनवाई छह नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

यह मामला सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के आरोपों से संबंधित है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्होंने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी।

21 सितंबर को रद हुआ था आदेश मामले में 21 सितंबर को सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज करने का निर्देश देने से इन्कार किया गया था। इसके बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया गया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा था कि शिकायत खारिज करने वाले पूर्व आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे। अदालत ने इसे बिना कारण स्पष्ट करने वाला आदेश बताते हुए निरस्त कर दिया था।