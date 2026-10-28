'10 लाख लोगों के इकट्ठा होने से बिजनेस कैसे बढ़ेगा, समझा दो...'; दिल्ली के व्यापारियों की राहुल गांधी को चिट्ठी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली से पहले दिल्ली के व्यापारियों ने एक नया प्रस्ताव रखा है। व्यापारियों का कहना है कि राहुल गांधी उन्हें समझा दें कि इस रैली से ग्राहक और व्यापार कैसे बढ़ेगा, तब वे रैली का स्वागत करेंगे।

वहीं, इसका दूसरा पहलू भी है। अगर व्यापारी यह साबित कर देते हैं कि रैली से उनका कारोबार प्रभावित होगा, तो वे चाहते हैं कि रैली को दीवाली के बाद तक टाल दिया जाए। CTI के चेयरमैन ने लिखा राहुल गांधी को पत्र चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 20 मिनट की मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले 20 बड़े बाजारों के व्यापारी शामिल होंगे।

CTI ने आज लिखे पत्र में कहा है कि राहुल गांधी अगर बता देते हैं कि 10 लाख लोगों की भीड़ से कारोबार को कैसे फायदा होगा और ग्राहक कैसे बढ़ेंगे, तो व्यापारी संगठन तुरंत अपना विरोध वापस ले लेगा और रैली का स्वागत करेगा।

दूसरी ओर, अगर व्यापारी राहुल गांधी को समझा देते हैं कि इस भीड़ से व्यापार को नुकसान होगा, तो वे चाहते हैं कि जनहित में कार्यक्रम को टाल दिया जाए। संगठन ने पत्र में कहा, "हमें लड़ाई नहीं, संवाद चाहिए।"

20 बाजार और एक मांग यह नई अपील तब आई है जब राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि व्यापारियों की चिंता के बावजूद एक नवंबर की रैली तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों की चिंता सुनी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटा देते हैं तो यह विरोध प्रदर्शन '30 सेकंड' में खत्म हो सकता है।