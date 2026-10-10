'24 घंटे में CJP नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो करूंगा अनशन', सोनम वांगचुक ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CJP के प्रदर्शन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने भारत को “अघोषित आपातकाल” की स्थिति में बताते हुए कहा कि अगर हिरासत में लिए गए नेताओं को कल तक रिहा नहीं किया गया, तो वह अनशन या पदयात्रा शुरू करने पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे।

वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही प्रदर्शन के दौरान एकता और शांति बनाए रखने की अपील की थी।

उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा।

उन्होंने लिखा कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कई नेताओं की मौजूदगी से वह आश्वस्त थे, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि हिरासत में लिए गए नेताओं को जल्द रिहा किया जाएगा।