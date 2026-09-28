PhD पूरी करने को शरजील इमाम की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पीएचडी पूरी करने के लिए जेल के अंदर पेन ड्राइव में मौजूद रिसर्च सामग्री को कंप्यूटर पर एक्सेस करने की अनुमति मांगने वाली 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है।

पीएचडी के अंतिम वर्ष में था शरजील न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मामले में जेल अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शरजील इमाम की ओर से पेश वकील अहमद इब्राहिम ने कोर्ट को बताया कि इमाम जनवरी 2020 से हिरासत में है और गिरफ्तारी के समय वह अपनी पीएचडी के अंतिम वर्ष में था।