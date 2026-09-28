'पैसे के समझौते पर जमानत नहीं दी जा सकती', दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बैंक से धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को शिकायतकर्ता के साथ हुए पैसे के समझौते को पूरा करने की शर्त पर जमानत नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने सत्र अदालत के निर्णय को रद करते हुए कहा कि पैसे के समझौते को पूरा न करना जमानत देने या रद करने का आधार नहीं हो सकता। जमानत अर्जी पर विचार करते समय आरोपी के खिलाफ मौजूद सुबूतों और अन्य तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पीठ ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले की खूबियों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करे। दर्ज किया था मामला यह मामला 2018 में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी गुरमीत सिंह पर आइपीसी की धारा-420 (धोखाधड़ी) और धारा-120 बी (आपराधिक साजिश) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।