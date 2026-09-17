पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकी घोषित, अब मददगारों पर लगेगा देशद्रोह का केस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए अब भारतीय जांच एजेक्सियों और राज्यों की आतंकवाद निरोधक यूनिटों को भारी मदद मिलेगी।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पिछले काफी समय से शहजाद को मोहरा बनाकर उसके नाम पर देश में आतंकी गतिविधि फैलाने में जुटी हुई है।

अब लगेगी देशद्रोह की धारा

इस नेटवर्क को आतंकी घोषित कर दिए जाने से अब इससे किसी के जुड़ते ही वो भी आतंकी की सूची में आ जाएगा और उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाकर जेल में बंद कर कारवाई शुरू कर दी जाएगी। इससे भारतीय एजेंसियों को कई कानूनी अधिकार मिल जाएगा।

गृह मंत्रालय की ओर से इस नेटवर्क को यूएपीए की पहली शेड्यूल में आतंकी संगठन के तौर पर नामित किए जाने के बाद इस नेटवर्क के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए एजेंसियों को मजबूत कानूनी ढांचा मिल गया है।

कैसे होगी कार्रवाई? अब इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच सिर्फ किसी एक आपराधिक वारदात के संदर्भ में नहीं, बल्कि संगठन से उनके संबंध, उसकी फंडिंग, भर्ती, हथियारों और डिजिटल नेटवर्क जैसे अलग-अलग पहलुओं से भी की जा सकती है।