पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला: बलूच जनजातीय नेता के शिविर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बलूच जनजातीय नेता द्वारा स्थापित शिविर पर अज्ञात बंदूकधारियों के भारी हथियारों से किए हमले में एक पुलिसकर्मी सहित पांच लोग मारे गए।
HighLights
पाकिस्तान में बलूच जनजातीय नेता के शिविर पर हमले में पांच मरे
फतेह ने कहा कि हमलावरों ने पहले चार सुरक्षा गार्डों को मार डाला
पीटीआई, कराची। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बलूच जनजातीय नेता द्वारा स्थापित शिविर पर अज्ञात बंदूकधारियों के भारी हथियारों से किए हमले में एक पुलिसकर्मी सहित पांच लोग मारे गए।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता मीर शफीक मेंगाल हमले के समय खुजदार जिले के शिविर में मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर क्वेटा-कराची हाईवे के पास अरांजी क्षेत्र में शिविर के सुरक्षा चेकपाइंट पर गोलीबारी की।
फतेह ने कहा कि हमलावरों ने पहले चार सुरक्षा गार्डों को मार डाला और एक पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया, जिसे बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका शव वहां फेंक दिया गया। इसके बाद हमलावर क्षेत्र से भाग गए।
हमले के बाद जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचीं और शवों और एक घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा। यह हमला मेंगाल के खुजदार स्थित निवास पर दो महीने पहले हुए एक समान हमले के बाद हुआ।
10 जुलाई को मेंगाल के निवास पर एक भारी सशस्त्र और आत्मघाती बम हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए और लगभग दो दर्जन लोग घायल हुए थे। उस हमले में मेंगाल सुरक्षित रहे थे। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने जुलाई के हमले की जिम्मेदारी ली थी।