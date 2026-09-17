पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला: बलूच जनजातीय नेता के शिविर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत

पीटीआई, कराची। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बलूच जनजातीय नेता द्वारा स्थापित शिविर पर अज्ञात बंदूकधारियों के भारी हथियारों से किए हमले में एक पुलिसकर्मी सहित पांच लोग मारे गए।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता मीर शफीक मेंगाल हमले के समय खुजदार जिले के शिविर में मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर क्वेटा-कराची हाईवे के पास अरांजी क्षेत्र में शिविर के सुरक्षा चेकपाइंट पर गोलीबारी की।

फतेह ने कहा कि हमलावरों ने पहले चार सुरक्षा गार्डों को मार डाला और एक पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया, जिसे बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका शव वहां फेंक दिया गया। इसके बाद हमलावर क्षेत्र से भाग गए।