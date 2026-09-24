'चाय-समोसा खिलाओ और जुर्माना माफ', दिल्ली HC का चौंकाने वाला फैसला; 50 हजार पेनल्टी पर रखी अनोखी शर्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को हटाने के लिए अनोखी शर्त रखी।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के कर्मचारियों को चाय और समोसे बांटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर इस निर्देश का पालन करने को कहा है।