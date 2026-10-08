सीमापुरी भवन ढहने से गर्भवती की मौत, मलबे से लगाई थी बचाने की गुहार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के सीमापुरी के ई-ब्लाक में पांच मंजिला जर्जर भवन ढहने से चार माह की गर्भवती गुलाफ्शां की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त गुलाफ्शां अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ डी-ब्लाक स्थित अपनी मां से मिलने आई थी। लेकिन, भवन के अचानक मलबे में तब्दील होने से बाहर खड़ी गर्भवती भी चपेट में आ गई।

मलबे के नीचे दबी गुलाफ्शां काफी देर तक मोबाइल फोन के जरिए अपने पिता और बहन सबीना से मैं जिंदा हूं, बचा लो कह कर गुहार लगाती रही। लेकिन, जब तक बचाव दल उसके पास पहुंच पाते, तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। अफसोस की बात यह रही है कि मां से उसकी यह मुलाकात आखिरी साबित हुई।

गुलाफ्शां अपने पिता और बहन से लगाती बचाने की गुहार मलबे में दबी गुलाफ्शां फोन कर कभी अपनी बहन सबीना तो कभी अपने पिता को फोन पर कहती रही कि मैं जिंदा हूं, मुझे घुटन हो रही है। बाहर सबीना कभी बचाव कर्मियों से बहन और उसके साथ दो और जिंदगियों को बचाने की गुहार लगाती रही। उसके जिंदा होने के सबूत के तौर पर मोबाइल पर कॉल लॉग दिखाती रही।