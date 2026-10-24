सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के नीचे का यू-टर्न बंद, 2 साल तक झेलना होगा डायवर्जन; लगाना पड़ेगा सवा KM का चक्कर

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर को दोहरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके चलते फ्लाईओवर के नीचे बने यू-टर्न को बंद कर दिया गया है।

अब इस मार्ग से नेहरू प्लेस की ओर जाने वाले वाहन चालकों को करीब सवा किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। उन्हें ग्रेटर कैलाश-1 की एक ब्लॉक मार्केट से यू-टर्न लेकर आउटर रिंग रोड पर वापस आना होगा।

इसके बाद चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे बने यू-टर्न से मुड़कर नेहरू प्लेस की ओर जाना होगा। इससे वाहनों को करीब सवा किमी का अतिरिक्त चक्कर लगाना होगा।

यातायात पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों को नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए जल्द ही दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।

यू-टर्न बंद, वाहन चालकों को लगाना होगा चक्कर

फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न बंद कर मशीनों से खोदाई की जा रही है। फिलहाल पिलर बनाने से पहले जमीन की मजबूती जांचने के लिए मिट्टी की जांच (स्वायल टेस्टिंग) की जा रही है।