इंडिया गेट पर मार्च: सौरभ भारद्वाज को उल्टा टांगकर ले गई दिल्ली पुलिस, वीडियो वायरल होने पर भड़के केजरीवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया गेट से जंतर-मंतर की ओर रविवार को निकलने वाले मार्च में आप कई नेता शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और महिला पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया था।

इस दौरान पुलिस ने तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया, उन्हें गाड़ियों में भरकर ले जाया गया और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। पूरे इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा था।

This is absolutely shocking. मोदी जी ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 4, 2026

दिल्ली पुलिस ने मुझे उल्टा लटकाया: सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें उल्टा लटका दिया ताकि कैमरों में उनका चेहरा न आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “ये हवा में मेरे जूते हैं। आज इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस ने मुझे उल्टा कर दिया ताकि कैमरों में मेरा चेहरा कैद न हो सके।” इस दौरान कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए।

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। मोदी जी ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया।” प्रदर्शन मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और हालिया घटनाओं में पुलिस के रवैये के विरोध में था।