54 गुना तक बढ़ा दिल्ली का आरक्षित वन क्षेत्र, अब रिज की 5363 हेक्टेयर जमीन को कानूनी सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में रिज एवं अन्य वन क्षेत्रों को अतिक्रमण, अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से बचाने के लिए आरक्षित वन का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षित वन क्षेत्र के नए आंकड़े बताते हैं कि पिछली सरकारों के दौरान जहां महज 96.16 हेक्टेयर जमीन को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था, वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़कर 5,267.009 हेक्टेयर पहुंच गया है।

यानी आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 54 गुना की बढ़ोतरी हुई है।



दिल्ली सरकार के मुताबिक, अब उत्तरी रिज की 112.328 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को भी आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली में आरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 5,363.169 हेक्टेयर (करीब 13,252 एकड़) हो जाएगा।