सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर हमला: 'पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है', छात्रों के आंदोलन को बताया संवैधानिक अधिकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्र चुनाव प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे लेकर अब दिल्ली इकाई के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरव भारद्वाज ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना इंदिरा गांधी के शासनकाल में पैदा हुई राजनीतिक स्थिति से की। उनके मुताबिक, आज काल का पहिया फिर से घूम चुका है। इंदिरा गांधी के शासनकाल मेंं भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो चुकी थी। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं 'आप' नेता ने कहा कि उनकी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे थे। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि युवा सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे थे। आर्थिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। आज एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति पैदा हो चुकी है। युवा सड़क पर हैं। देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं।

उन्होंने आगे कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि आज की तारीख में देश की आर्थिक और वैश्विक स्थिति ठीक नहीं है। इससे आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। इतना ही नहीं, विपक्ष के जो नेता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जबरन सलाखों के पीछे बंद किया जा रहा है।

मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूं : सौरभ भारद्वाज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, तो मुझ पर ही पिछले एक महीने में आधे दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो भी गैर जमानती। इसका मतलब साफ है कि पुलिस जिस दिन चाहे, उस दिन मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में विपक्ष को लेकर देशभर में किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं।