हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद AAP नेता सौरभ भारद्वाज की खुली चुनौती, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में किए गए पोस्ट पर बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी महासचिव एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। इसी बीच, AAP दिल्ली इकाई अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट आदेश के बाद भी अपना पुराना पोस्ट दोबारा शेयर कर खुली चुनौती दी। उन्होंने लिखा, "मैं यह पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा। तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं इसके लिए जेल जाने को तैयार हूं। हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहते हैं।"

दूसरे पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की पुलिस ने कभी नहीं बताया कि अंकिता को किस 'VIP गेस्ट' को 'स्पेशल सर्विस' देने के लिएदबाव बनाया जा रहा था। कौन था वो VIP? भाजपा सरकार इस पर चुप क्यों है? हिंदू संगठन अब कहां हैं?

बता दें कि जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) सहित कई प्रतिवादियों को 24 घंटे के अंदर ऐसे पोस्ट हटाने और आगे ऐसे कंटेंट पोस्ट करने से रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मानते हुए कहा कि ऐसे आरोपों से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है।