अंकिता भंडारी मर्डर केस में नया मोड़, BJP सांसद दुष्यंत गौतम के खिलाफ पोस्ट पर हाई कोर्ट की रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कई अन्य लोगों को सोशल मीडिया पर बीजेपी महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ किए गए मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कई अन्य प्रतिवादियों को भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम को VIP के तौर पर नाम लेकर या निशाना बनाकर कोई भी कंटेंट पोस्ट करने या सर्कुलेट करने से रोक दिया है।

बेंच ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कंटेंट नहीं हटाया जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने नियमों के अनुसार उसे हटा देना चाहिए। कोर्ट ने एक्ट्रेस उर्मिला सांवर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी निर्देश जारी किए।