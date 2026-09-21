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दिल्ली के सैनिक बाजार इलाके में रात में बड़ी सेंधमारी, FSL की टीम और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी

By AgencyEdited By: Sonu Suman
Published: Mon, 21 Sep 2026 11:46 AM (IST)

दिल्ली के संगम विहार स्थित सैनिक बाजार में रविवार रात एक घर में बड़ी सेंधमारी हुई, जिसमें गहने और नकदी ...और पढ़ें

दिल्ली के सैनिक बाजार में रात को घर में हुई बड़ी चोरी।

दिल्ली के सैनिक बाजार में रात को घर में हुई बड़ी चोरी।

HighLights

  1. दिल्ली के सैनिक बाजार में रविवार रात बड़ी सेंधमारी।

  2. चोरों ने घर से गहने और नकदी चुराए, पुलिस जांच में जुटी।

  3. एफएसएल और क्राइम टीम सबूत जुटा रही, फिंगरप्रिंट्स विश्लेषण जारी।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के संगम विहार के सैनिक बाजार (शनि बाजार रोड, एल-2 ब्लॉक) इलाके में रविवार रात एक बड़े घर में सेंधमारी की घटना हुई। दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिलने पर नेब सराय थाने की टीम मौके पर पहुंची, जहां घर में घुसकर कुछ गहने और नकदी चोरी होने की जानकारी मिली।

पुलिस और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कुछ फिंगरप्रिंट्स एकत्र किए, जिनकी जांच चल रही है।

क्राइम टीम और बीट स्टाफ समेत कई टीमें तैनात की गई

मामले की जांच के लिए क्राइम टीम और बीट स्टाफ समेत कई टीमें तैनात की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और मिले प्रिंट्स का विश्लेषण किया जा रहा है तथा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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