दिल्ली के सैनिक बाजार इलाके में रात में बड़ी सेंधमारी, FSL की टीम और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी
दिल्ली के संगम विहार स्थित सैनिक बाजार में रविवार रात एक घर में बड़ी सेंधमारी हुई, जिसमें गहने और नकदी ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली के सैनिक बाजार में रविवार रात बड़ी सेंधमारी।
चोरों ने घर से गहने और नकदी चुराए, पुलिस जांच में जुटी।
एफएसएल और क्राइम टीम सबूत जुटा रही, फिंगरप्रिंट्स विश्लेषण जारी।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के संगम विहार के सैनिक बाजार (शनि बाजार रोड, एल-2 ब्लॉक) इलाके में रविवार रात एक बड़े घर में सेंधमारी की घटना हुई। दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिलने पर नेब सराय थाने की टीम मौके पर पहुंची, जहां घर में घुसकर कुछ गहने और नकदी चोरी होने की जानकारी मिली।
पुलिस और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कुछ फिंगरप्रिंट्स एकत्र किए, जिनकी जांच चल रही है।
#UPDATE | Delhi Police say, "On 21.09.2026, a PCR call was received at PS Neb Sarai regarding a burglary at Shani Bazar Road, L-2nd Block, Sangam Vihar.— ANI (@ANI) September 21, 2026
On reaching the spot, it was found that the house had been broken into and some jewellery and cash were reported stolen. The… https://t.co/pibakYCtVW
क्राइम टीम और बीट स्टाफ समेत कई टीमें तैनात की गई
मामले की जांच के लिए क्राइम टीम और बीट स्टाफ समेत कई टीमें तैनात की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और मिले प्रिंट्स का विश्लेषण किया जा रहा है तथा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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