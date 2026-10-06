सफदरजंग अस्पताल में दांत और जबड़ों की जटिल समस्या की जांच होगी आसान, शुरू हुई हाईटेक CBCT-OPG सुविधा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अब दांत और जबड़े की जटिल समस्याओं की अधिक सटीक जांच के साथ सर्जरी और उपचार की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज (वीएमएमसी) एवं सफदरजंग अस्पताल के डेंटल सर्जरी विभाग में अत्याधुनिक कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीबीसीटी) और आर्थोपैंटोमोग्राफी (ओपीजी) मशीन शुरू होने से मरीजों को यह सुविधा मिलेगी।

सीबीसीटी से दांत, जबड़े और आसपास की संरचनाओं की त्रिआयामी तस्वीर मिलेगी, जबकि ओपीजी से पूरे दांत और जबड़े की एक साथ विस्तृत तस्वीर प्राप्त की जा सकेगी। नई मशीनों का उद्घाटन अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डा. चारु बाम्बा ने किया। यह सुविधा संस्थान की निदेशक डा. कविता शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई है। इस अवसर पर डेंटल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डा. अनुराग जैन, संयुक्त निदेशक नीरज सचदेवा, वित्त अधिकारी अभय कुमार और उप निदेशक (प्रशासन) अमित कुमार मौजूद रहे।

जरूरत के अनुसार इलाज तय करने में मिलेगी मदद डा. अनुराग जैन और स्टाफ सर्जन एनएफएसजी डा. शिवांगी मलेतिया ने नई मशीनों की उपयोगिता को लेकर जानकारी दी कि सीबीसीटी से जटिल दंत समस्याओं की पहचान और सर्जरी की सटीक योजना बनाने में मदद मिलेगी। इससे मरीज की जरूरत के अनुसार उपचार तय करना आसान होगा।