सुई-धागे से तिरंगे तक... 60 साल से सदर बाजार में बुनी जा रही देशभक्ति की कहानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने के साथ सदर बाजार देशभक्ति के रंगों में सराबोर होता जा रहा है। बाजार की संकरी गलियों में बिखरी केसरिया, सफेद और हरी छटा, हवा में तैरती खादी की सोंधी महक और सिलाई मशीनों की गूंजती आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरो पर है।

थान के थान कपड़े दीवारों के सहारे टिके हैं और कारीगर अपनी सुई- धागे के जादू से राष्ट्र के स्वाभिमान को नया रूप देने में दिन-रात जुटे हुए हैं।



इस पूरे देशभक्ति पूर्ण उत्सव का मुख्य केंद्र बिंदु है 1962 के भारत- चीन युद्ध के दौर से चला आ रहा प्रसिद्ध भारत हैंडलूम क्लाथ हाउस। इस दुकान की नींव केवल ईंट- गारे से नहीं, बल्कि आजादी के दीवानों के जज्बे से रखी गई थी। दुकान के संचालक अब्दुल मलिक अपनी भावुक स्मृतियों को साझा करते हुए बताते हैं कि उनके पूर्वजों का नाता स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से रहा है।

उस दौर में बंगाल से आने वाली खादी से राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जाता था। बीते वर्ष 29 दिसंबर 2025 को 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह चुके अब्दुल गफ्फार जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में फ्लैग अंकल के नाम से पुकारा था। आज उनके जाने के बाद परिवार की तीसरी पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ा रही है।



अब्दुल मलिक के अनुसार 1962 का युद्ध हो आपातकाल का दौर कारगिल की बर्फानी चोटियों का संग्राम, अन्ना आंदोलन की ज्वाला हो या फिर हर घर तिरंगा का जन-आंदोलन जब- जब राष्ट्रभक्ति का जज्बा उफना है, उसकी पहली अनुगूंज सदर बाजार के इसी प्रांगण में सुनाई दी है।