दिल्ली में आज से खुल सकती है RTR फ्लाईओवर की बंद लेन, लोड टेस्ट सफल रहा तो मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर की बंद लेन सोमवार को यातायात के लिए खोली जा सकती है। इसके लिए रविवार मध्य रात्रि को फ्लाईओवर का लोड टेस्ट किया जाएगा।

जांच के नतीजे अनुकूल रहने पर सोमवार से इस लेन पर यातायात शुरू करने की योजना है। हालांकि, सुरक्षा जांच में अधिक समय लगने या नतीजे आने में देरी होने पर वाहन चालकों को मंगलवार तक इंतजार करना पड़ सकता है।

5 स्थानों पर मरम्मत कार्य कराया फ्लाईओवर की बसंत विहार की ओर जाने वाली लेन पर बुधवार को दो जगह दरारें मिलने के बाद यातायात बंद कर दिया गया था। इसके बाद निरीक्षण के दौरान तीन अन्य जगहों पर भी दरारें मिलीं। इस तरह कुल पांच स्थानों पर मरम्मत कार्य कराया गया है।

अब मरम्मत के बाद कंक्रीट की मजबूती जांचने के साथ फ्लाईओवर का लोड टेस्ट किया जाएगा। संरचनात्मक सलाहकार की देखरेख में होने वाली जांच के नतीजों के आधार पर फ्लाईओवर की सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही लेन को यातायात के लिए खोलने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।