टूव्हीलर्स के लिए खुला पुराना RTR फ्लाईओवर, वसंत विहार से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वालों को जाम से राहत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत विहार व आसपास के इलाके को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला पुराना राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर हल्के वाहनों के लिए शुरू कर दिया गया है।

भारी वाहनों को रोकने के लिए टी-3 से वसंत विहार जाने के लिए आरटीआर फ्लाईओवर के मुहाने पर हाइट गेज बैरियर लगाया गया था। सोमवार रात में ही तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारकर इसे तोड़ दिया।

मंगलवार सुबह ट्रैफिक पुलिस ने इसे किनारे कराते हुए यातायात सुचारु कराया। हल्के वाहनों के लिए आरटीआर फ्लाईओवर शुरू होने पर गुरुग्राम से धौला कुआं जाने वाले मार्ग पर भी जाम से राहत रही।

मरम्मत के बाद हल्के वाहनों के लिए खुला

बता दें कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को पूरे हुए मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों को फ्लाईओवर खोलने के निर्देश दिए थे। ट्रैफिक पुलिस ने दो स्थानों पर दरारें देखने के बाद 20 अक्टूबर को इस पर यातायात बंद किया था।

निरीक्षण में गैप स्लैब वाले हिस्से में कंक्रीट के क्षरण, सड़क पर स्पष्ट दरारें और लोहे की सरिया खुली होने की बात सामने आई। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर इस हिस्से पर यातायात तुरंत रोक दिया गया था।