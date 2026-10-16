दिल्ली के जापानी पार्क में सीता हरण के मंचन के दौरान 'रावण' के खिलाफ एकजुट हुए दर्शक, बुराई से लड़ने का दिया संदेश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के जापानी पार्क में लंकापति जैसे ही माता सीता का हरण करके ले जाने लगे तो जटायु का मंचन कर रहे कलाकार के साथ आम दर्शक भी जटायु बन कर रावण का विरोध करने लगे।

रावण और दर्शकों के बीच विरोध के चलते एकाएक परिसर में सन्नाटा पसर गया, हालांकि बाद में सामान्य हो गया। यह दृश्य रोहिणी धार्मिक सभा रामलीला कमेटी के मंच पर देखने को मिला। लोगों ने दी तीखी प्रतिक्रिया रामलीला के मंच पर सीता हरण का मंचन चल रहा था। बुजुर्ग जटायु ने रावण का विरोध करना शुरू किया, तो लीला देख रहे दर्शकों में भी उत्साह भर गया और वे भी जटायु का साथ देते हुए रावण का विरोध करने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से जहां कुछ उत्साह में आये तो कुछ दर्शक हतप्रभ रह गए।

जनता को एक साथ आने का संदेश जब माहौल सामान्य हुआ तो कमेटी के प्रमुख सलाहकार अतुल सिंघल ने बताया कि समाज में आतंकवाद और बढ़ रही अन्य बुराइयों को रोकने के लिए जनता को एक साथ आने का संदेश देने के लिए यह विरोध का दृश्य रामलीला के मंचन में जोड़ा गया था।