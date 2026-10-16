अपनी पुरानी गाड़ियों को करा लें स्क्रैप, दिल्ली सरकार जल्द शुरू करने वाली है एक्शन; अब EV पर फोकस

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में जिन लोगों के पास उम्र पूरी कर चुके वाहन अभी भी मौजूद हैं, उनके लिए सलाह है वह इन्हें स्क्रैप करा लें या परिवहन विभाग से एनओसी लेकर राज्य में पंजीकृत करा लें, अन्यथा पकड़े जाने पर उनके वाहन को जब्त कर लिए जाएगा।

परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है। परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज सिंह ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों काे स्क्रैप कराकर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराकर नए इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर सरकार भरपूर सब्सिडी और इंसेंटिव दे रही है। इसका मकसद यही है कि लोग अपने उम्र पूरी कर चुके वाहन हटाककर इलेक्ट्रिक वाहनों काे चुनें।

2018 से अब तक करीब दो लाख वाहन स्क्रैप बता दें कि दिल्ली में एक अप्रैल 2018 से गत 19 मार्च तक 66.20 लाख वाहन डी-रजिस्टर किए गए हैं। एक अप्रैल 2018 से अब तक करीब दो लाख वाहन स्क्रैप हुए और 8.50 लाख वाहनों के लिए एनओसी जारी हुई है।

सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं हैं कि इनमें से कितने वाहन दिल्ली में चल रहे हैं। मगर माना जाा रहा है कि अभी भी दिल्ली में लोगों के पास उम्र पूरी कर चुके वाहन मौजूद नहीं हैं। जुलाई 2025 से नहीं हो रही सख्ती जुलाई 2025 के बाद से परिवहन विभाग घरों के बाहर खड़े उम्र पूरी करने वाले वाहन नहीं उठा रहा है और न ही सड़कों पर ही ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई सख्ती ही दिख रही है। कुछ माह पहले दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई है।

दिल्ली सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार देश मेंं सभी राज्यों से अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इस नीति में उम्र पूरी कर चुके वाहनों काे इलेक्टिक में बदलने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रविधान है। प्रदूषण की बढ़ रही समस्या काे देखते हुए सरकार चाहती है कि लोग उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर फोकस बढ़ाएं।