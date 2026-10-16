दिल्ली में बड़े ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, महिला सहित चार विदेशी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में रोहिणी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन का पर्दाफाश करते हुए नाइजीरिया, युगांडा और सेनेगल के चार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 168 ग्राम कोकेन, 35,900 रुपये नकद, तोल मशीन और पैकिंग का सामान बरामद किया है। एक टीवीएस एनटार्क स्कूटी और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। सप्लाई से जुड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई पुलिस के अनुसार, जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्पेशल स्टाफ की टीम ने जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर कोकेन की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई।