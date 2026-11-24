जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिला के शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उसके कब्जे से 92 ब्यूप्रेनार्फिन और नालोक्सोन की गोलियां तथा फेनिरामाइन मैलेट इंजेक्शन की 26 शीशियां बरामद की हैं। बरामद गोलियों का वजन 8.55 ग्राम है। पूछताछ में आरोपित की पहचान सुरेश (35) निवासी कैलाश विहार रोहिणी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, थाना शाहबाद डेयरी की टीम इलाके में नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान रोहिणी सेक्टर-26 स्थित ग्राम सभा के पीछे खाली जमीन के पास एक युवक सुनहरे रंग का बैग लेकर दिखाई दिया। बैग की तलाशी ली तो मिला ये सामान पुलिसकर्मियों को वर्दी में देखकर वह तेजी से वहां से जाने लगा। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। बैग की तलाशी लेने पर दो पारदर्शी पालीथिन मिलीं। इनमें से एक में गोलियां और दूसरी में इंजेक्शन की शीशियां रखी थीं।