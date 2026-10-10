रेखा गुप्ता का आप और कांग्रेस पर हमला, कहा- CJP उनकी बी-टीम; दिल्ली को बंधक नहीं बनने देंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि जनता द्वारा नकारे जा चुके दोनों नेता अपनी राजनीतिक निराशा का गुस्सा दिल्ली की जनता पर निकाल रहे हैं और सीजेपी के साथ मिलकर राजधानी को संघर्ष का मैदान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंधक नहीं बनने दिया जाएगा।